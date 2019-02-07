В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: Суб 16 лют, 2019 13:12

trololo написав: zРадио написав: По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят. По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят.



єто неправда єто неправда

Уровень жизни в Украине растёт капец как сильно. Вроде бы все про бедность только и говорят, но по факту её не видно. Все слышали, что кто-то вроде бы плохо живёт в Украине, но кто эти люди никто не знают.Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?