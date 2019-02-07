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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:44

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Стоимость жизни в Киеве сравнялась с таковой в Варшаве. Не пиши свой пропагандистский бред хотя бы в этой ветке! Я ж не говорил о том, что аутсорсеры переместят офисы в Долину, Нью-Йорк, или Лондон!


Вот как раз стоимость жизни в Варшаве намного выше чем в Киеве. Из Польши бегут назад.


Вот мой кум прибежал назад, отгулял Новогодние и побежал обратно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:56

  zРадио написав:

Да, еда - ты правильно прочитал! Я готов к спору с приведением ценников, если потребуется - для тех, кто питается разнообразно и качественно, а не сидит на макаронах, еда в Варшаве будет стоить на 15-20% дешевле, чем в Киеве!

Мы тут общаемся про работников сферы it. У большинства нет ни времени, ни желания готовить еду. Многие питаются в ресторанах, причём, иногда, с доставкой еды прямо в офис или домой, чтоб не тратить драгоценное время на ожидание приготовления еды.
Думаю, что цены в ресторанах Варшавы даже близко не стоят с ценами в Киеве. В центральных районах Киева, в любой точке, обычно, с десяток заведений, готовых предложить качественный полноценный обед по цене 2-5$ на человека. А службы доставки готовы покормить ещё дешевле, при заказе обедов на месяц.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:00

  zРадио написав:По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят.


єто неправда
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:12

  trololo написав:
  zРадио написав:По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят.


єто неправда

Уровень жизни в Украине растёт капец как сильно. Вроде бы все про бедность только и говорят, но по факту её не видно. Все слышали, что кто-то вроде бы плохо живёт в Украине, но кто эти люди никто не знают.
Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:18

  safonovstanislav написав:
  zРадио написав:

Да, еда - ты правильно прочитал! Я готов к спору с приведением ценников, если потребуется - для тех, кто питается разнообразно и качественно, а не сидит на макаронах, еда в Варшаве будет стоить на 15-20% дешевле, чем в Киеве!

Мы тут общаемся про работников сферы it. У большинства нет ни времени, ни желания готовить еду. Многие питаются в ресторанах, причём, иногда, с доставкой еды прямо в офис или домой, чтоб не тратить драгоценное время на ожидание приготовления еды.
Думаю, что цены в ресторанах Варшавы даже близко не стоят с ценами в Киеве. В центральных районах Киева, в любой точке, обычно, с десяток заведений, готовых предложить качественный полноценный обед по цене 2-5$ на человека. А службы доставки готовы покормить ещё дешевле, при заказе обедов на месяц.


Не нужно разглагольствовать! Тупо открываем индекс Биг-Мака и смотрим именно то, что вы пытаетесь донести, но никак не получается.

Украина 1,7 доллара, Польша 2,72 доллара. Ресторанно-кафешечная еда в Украине на 37% дешевле. Супермаркетовская - на 15-20% дороже.

За всех ИТ-шников говорить не нужно! Я много знаю и таких, которые в судках носят на работу домашнее. Все эти смузи-мемы оставьте при себе. Да, они готовить не любят, это правда, но кроме ресторанного питания сущевствует еще и супермаркетовский фастфуд! В лучшем для вас раскладе доля ресторанного питания по ИТ-шникам составит 40%!

Переходим к другим категориям - авто, смартфоны, шмот?
zРадио
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