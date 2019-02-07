В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

AlifeSoft написав:
Вот как раз стоимость жизни в Варшаве намного выше чем в Киеве. Из Польши бегут назад.
Вот мой кум прибежал назад, отгулял Новогодние и побежал обратно.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:44
Вот мой кум прибежал назад, отгулял Новогодние и побежал обратно.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:56
Мы тут общаемся про работников сферы it. У большинства нет ни времени, ни желания готовить еду. Многие питаются в ресторанах, причём, иногда, с доставкой еды прямо в офис или домой, чтоб не тратить драгоценное время на ожидание приготовления еды.
Думаю, что цены в ресторанах Варшавы даже близко не стоят с ценами в Киеве. В центральных районах Киева, в любой точке, обычно, с десяток заведений, готовых предложить качественный полноценный обед по цене 2-5$ на человека. А службы доставки готовы покормить ещё дешевле, при заказе обедов на месяц.
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:00
єто неправда
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:12
Уровень жизни в Украине растёт капец как сильно. Вроде бы все про бедность только и говорят, но по факту её не видно. Все слышали, что кто-то вроде бы плохо живёт в Украине, но кто эти люди никто не знают.
Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?
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