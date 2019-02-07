В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:28

  safonovstanislav написав:
  zРадио написав:Переходим к другим категориям - авто, смартфоны, шмот?

Сравните цены на BMW по разным странам. Всё цены в открытом доступе

В Польше б/у БМВ в 2-4 раза дешевле чем у нас. Даже ланос в Польше в разы дешевле аналогичного в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:30

  safonovstanislav написав:
  zРадио написав:Переходим к другим категориям - авто, смартфоны, шмот?

Сравните цены на BMW по разным странам. Всё цены в открытом доступе


А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены. Это внутренняя политика BMW, направленная, очевидно, на удержание доминирующей в этом сегменте доли рынка. Из-за более низких цен, BMW в Украине продает в 1.5 раза больше Mercedes и 2 раза больше Audi, хотя если взять глобальные продажи, то все 3 марки будут примерно на одном уровне, крайне незначительно отличаясь по объемам.

Повторюсь - в Украине причина в демпинге. Но даже с ним доля в общих продажах новых авто не превышает 3%. Так о чем мы говорим??? На кого рассчитан ваш вброс?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:38

  safonovstanislav написав:А вообще, те же овощи, нигде не видел дешевле, чем в Украине. Хлеб тоже в Европе был безумно дорогим, в той же Франции от 5 евро за буханку, в Польше не знаю


О как - Пастернака не читал, но осуждаю (с) :mrgreen:

Франция от Польши отличается по ценам примерно так же, как Украина от Германи
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:38

  zРадио написав:А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены

Я выбрал именно эту марку, как раз из-за того, что на хорошую машину сладкая цена. Плюс понты. Все знают, что BMW - это дорого. Те же volvo или volkswagen дороже, но не смотрятся так козырно, как BMW
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:49

  safonovstanislav написав:
  zРадио написав:А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены

Я выбрал именно эту марку, как раз из-за того, что на хорошую машину сладкая цена. Плюс понты. Все знают, что BMW - это дорого. Те же volvo или volkswagen дороже, но не смотрятся так козырно, как BMW


И что это каким-то образом свидетельсвует о том, что авто в Украине дешевле, или по крайней мере не дороже, чем в Польше? :mrgreen:

Ну а я выбрал для себя Lexus, потому что это пусть и Тойота, но тоже с понтами, зато в отличие от немцев мозги не парит - до 200 тыс меняешь только расходники.

Так мы будем обсуждать персональные предпочтения, или сутевую часть??
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:54

  qazzax написав:Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.

20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:10

  safonovstanislav написав:
  trololo написав:
  zРадио написав:По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят.


єто неправда

Уровень жизни в Украине растёт капец как сильно. Вроде бы все про бедность только и говорят, но по факту её не видно. Все слышали, что кто-то вроде бы плохо живёт в Украине, но кто эти люди никто не знают.
Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?


Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.

А по поводу стоимости жизни например еда по разному (если мы говорим о магазинах) что то дешевле что то дороже, в йидальнях если брать цена качество продуктов и порции Украина впереди. Шмотки ОЧЕНЬ ВПЕРЕДИ.
Востаннє редагувалось shkarapet в Суб 16 лют, 2019 14:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:12

  _Mykola_ написав:
  qazzax написав:Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.

20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах

Против itшников и заробитчан никаких плохих законов никто принимать не будет. Они заводят реальную валюту в страну и меняют на гривну, сдерживая курс. Причём, и те, и другие, в случае каких либо ущемлений, могут резко поменять гражданство.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:18

  _Mykola_ написав:
  qazzax написав:Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.

20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах


И ЭТО ПРАВДА, и при этом человек, который просто получает деньги из за границы не требует за них проценты или повышение цены на газ или еще что то! Проблема в другом, эти деньги, которые почище металургических или не приведи Господь Электрических. Спи_дить ТЯЖЕЛО! Поэтому Законодатели "имели ввиду" интересы государства. В карман не капает. Значит нужно запретить! А вот если взять кредит государству, то можно устроить рефинанс (к примеру). И сколько там налогов платиться. Молиться должны на то, что еще какието деньги заходят в эту Страну.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22

  shkarapet написав:Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.

Кока-кола по 8-10 баксов в ресторанах видел только в туристических городах Швейцарии. В Ницце и Каннах стандартная цена 4.5 евро за стакан, в Риме, Неаполе и Флоренции стандартная цена 3.5 евро. В Нюрнберге, Барселоне, Амстердаме вообще 2.5 евро.
Насчёт на сбережённые, я это и имею ввиду. Пусть, многие живут не богато, но на жизнь не жалуются, и разок сходить в ресторан деньги найдут
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