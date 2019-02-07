|
|
|
В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:28
safonovstanislav написав: zРадио написав:
Переходим к другим категориям - авто, смартфоны, шмот?
Сравните цены на BMW по разным странам. Всё цены в открытом доступе
В Польше б/у БМВ в 2-4 раза дешевле чем у нас. Даже ланос в Польше в разы дешевле аналогичного в Украине.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2800
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:30
safonovstanislav написав: zРадио написав:
Переходим к другим категориям - авто, смартфоны, шмот?
Сравните цены на BMW по разным странам. Всё цены в открытом доступе
А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены. Это внутренняя политика BMW, направленная, очевидно, на удержание доминирующей в этом сегменте доли рынка. Из-за более низких цен, BMW в Украине продает в 1.5 раза больше Mercedes и 2 раза больше Audi, хотя если взять глобальные продажи, то все 3 марки будут примерно на одном уровне, крайне незначительно отличаясь по объемам.
Повторюсь - в Украине причина в демпинге. Но даже с ним доля в общих продажах новых авто не превышает 3%. Так о чем мы говорим??? На кого рассчитан ваш вброс?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:38
safonovstanislav написав:
А вообще, те же овощи, нигде не видел дешевле, чем в Украине. Хлеб тоже в Европе был безумно дорогим, в той же Франции от 5 евро за буханку, в Польше не знаю
О как - Пастернака не читал, но осуждаю (с)
Франция от Польши отличается по ценам примерно так же, как Украина от Германи
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:38
zРадио написав:
А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены
Я выбрал именно эту марку, как раз из-за того, что на хорошую машину сладкая цена. Плюс понты. Все знают, что BMW - это дорого. Те же volvo или volkswagen дороже, но не смотрятся так козырно, как BMW
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:49
safonovstanislav написав: zРадио написав:
А IT-шники предпочитают именно BMW? Приведите исследование, иначе это дешевая манипуляция! Вы неспроста выбрали эту марку, потому что в Украине действительно на нее сладкие цены
Я выбрал именно эту марку, как раз из-за того, что на хорошую машину сладкая цена. Плюс понты. Все знают, что BMW - это дорого. Те же volvo или volkswagen дороже, но не смотрятся так козырно, как BMW
И что это каким-то образом свидетельсвует о том, что авто в Украине дешевле, или по крайней мере не дороже, чем в Польше?
Ну а я выбрал для себя Lexus, потому что это пусть и Тойота, но тоже с понтами, зато в отличие от немцев мозги не парит - до 200 тыс меняешь только расходники.
Так мы будем обсуждать персональные предпочтения, или сутевую часть??
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:54
qazzax написав:
Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.
20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:10
safonovstanislav написав: trololo написав: zРадио написав:
По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят.
єто неправда
Уровень жизни в Украине растёт капец как сильно. Вроде бы все про бедность только и говорят, но по факту её не видно. Все слышали, что кто-то вроде бы плохо живёт в Украине, но кто эти люди никто не знают.
Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?
Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.
А по поводу стоимости жизни например еда по разному (если мы говорим о магазинах) что то дешевле что то дороже, в йидальнях если брать цена качество продуктов и порции Украина впереди. Шмотки ОЧЕНЬ ВПЕРЕДИ.
Востаннє редагувалось shkarapet
в Суб 16 лют, 2019 14:22, всього редагувалось 2 разів.
-
shkarapet
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 11.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:12
_Mykola_ написав: qazzax написав:
Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.
20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
Против itшников и заробитчан никаких плохих законов никто принимать не будет. Они заводят реальную валюту в страну и меняют на гривну, сдерживая курс. Причём, и те, и другие, в случае каких либо ущемлений, могут резко поменять гражданство.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:18
_Mykola_ написав: qazzax написав:
Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.
20% в любой покупке и это налог которые платят ВСЕ без исключения, и если ИТшник покупает на 50000 грн, то он с ниж платит ВСЕГДА 20% + 5% налога + ЕСВ, в итоге получается немалая сумма по итогам. И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
И ЭТО ПРАВДА, и при этом человек, который просто получает деньги из за границы не требует за них проценты или повышение цены на газ или еще что то! Проблема в другом, эти деньги, которые почище металургических или не приведи Господь Электрических. Спи_дить ТЯЖЕЛО! Поэтому Законодатели "имели ввиду" интересы государства. В карман не капает. Значит нужно запретить! А вот если взять кредит государству, то можно устроить рефинанс (к примеру). И сколько там налогов платиться. Молиться должны на то, что еще какието деньги заходят в эту Страну.
-
shkarapet
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 11.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:22
shkarapet написав:
Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.
Кока-кола по 8-10 баксов в ресторанах видел только в туристических городах Швейцарии. В Ницце и Каннах стандартная цена 4.5 евро за стакан, в Риме, Неаполе и Флоренции стандартная цена 3.5 евро. В Нюрнберге, Барселоне, Амстердаме вообще 2.5 евро.
Насчёт на сбережённые, я это и имею ввиду. Пусть, многие живут не богато, но на жизнь не жалуются, и разок сходить в ресторан деньги найдут
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2008
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|