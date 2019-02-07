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В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:25
BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.
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link654
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:26
shkarapet написав:
Шмотки ОЧЕНЬ ВПЕРЕДИ.
Шмотки в Италии и Голландии дешевле. Игрушки тоже. Есть украинское производство безумно дешёвое, но его не много
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safonovstanislav
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:28
safonovstanislav написав: shkarapet написав:
Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.
Кока-кола по 8-10 баксов в ресторанах видел только в туристических городах Швейцарии. В Ницце и Каннах стандартная цена 4.5 евро за стакан, в Риме, Неаполе и Флоренции стандартная цена 3.5 евро. В Нюрнберге, Барселоне, Амстердаме вообще 2.5 евро.
Насчёт на сбережённые, я это и имею ввиду. Пусть, многие живут не богато, но на жизнь не жалуются, и разок сходить в ресторан деньги найдут
Я же об этом если бы уровень цен был таков (8УЕ) и Вы бы не могли найти место в ресторане, при этом ресторанов было бы бесчисленное множество, то это бы и говорило о том, что украинцы ЗАЖРАЛИСЬ. А так это ситуативные моменты, на которые молятся все цветочные рынки рестораны и тд....
Не богато/Не жалуются - ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ в тех городах которые Вы упомянули выше и Украине. Но там ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ!. Хотя и живут как короли по сравнению с украинцами. Особенно теми кто не жалуется.
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shkarapet
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:34
safonovstanislav написав: shkarapet написав:
Шмотки ОЧЕНЬ ВПЕРЕДИ.
Шмотки в Италии и Голландии дешевле. Игрушки тоже. Есть украинское производство безумно дешёвое, но его не много
А Польша, Турция даже в Великой Британии, можно все найти дешевле. В общем как говорил классик: "За державу обидно" С нищенскими ЗП которые в разы ниже чем в Китае. Производства -НЕТ.
ПС. Для тех кто доказывает что производство есть - сравнение. В Украине есть производство, как в пустыне песок в воздухе во время полного штиля
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shkarapet
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Додано: Суб 16 лют, 2019 14:45
link654 написав:
BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.
Да ладно продукты дороже
Польша полностью уделывает наши товары по мясу/молочке. В других странах (Франция, Германия) ну на 20% дороже. Да и для сравнения нужно стравнивать товары одинакового качества. Многие добавки у них запрещены.
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BIGor
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