В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

shkarapet написав:

Ресторанов в Украине мало, и все они забиты на большие женские праздники, потому что их МАЛО! Вот если бы Вы видели улицы из ресторанов (которые по своему количеству могут обслужить всех жителей города) и в не праздничный день не могли заказать столик или все эти рестораны начинались с ценника 100 дол США или кока колой по 8-10 баксов за стакан, тогда да Ваше бы наблюдение не было бы частным случаем, а так 18-45 баксов несколько раз в год может даже молодняк без работы на "сбереженные" себе позволить.