RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:45

  link654 написав:BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.

Да ладно продукты дороже :D Польша полностью уделывает наши товары по мясу/молочке. В других странах (Франция, Германия) ну на 20% дороже. Да и для сравнения нужно стравнивать товары одинакового качества. Многие добавки у них запрещены.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 437 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:24

  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 30.10.08
Подякував: 198 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:20

  hlieviy написав:zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там.

2-ка у метро (не 1-ка и не кавалерка) за 600 уе. Аналог нашей оболони. И это первая попавшеяся квартира мне на польском олх.
https://www.olx.pl/oferta/wynajme-super ... yCqd4.html
Учите польский язык, анализровать, разбирайтесь в ценах. Хотя чего я советую...
Сразу видно что Вы - фейковый аккаунт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 19.09.10
Подякував: 437 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:39

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.


А вокруг Варшавы, конечно же, нет пригородов с жильем на 40% дешевле :mrgreen: Удивляюсь я ограниченностью некоторых форумчан...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 02.05.18
Подякував: 177 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:37

  safonovstanislav написав:А вообще, те же овощи, нигде не видел дешевле, чем в Украине. Хлеб тоже в Европе был безумно дорогим, в той же Франции от 5 евро за буханку, в Польше не знаю

Так вы Польшу оцениваете по Франции?
p_a_l
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:40

  _Mykola_ написав:
  qazzax написав:И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах

Да больше. Например айтишнику похавать ого сколько сфер включает.
А если айтишник хавает в заведениях то сюда можно также прибавить и тех кто ходит в эти заведения мзду в карман забирать. Там всякие пожарники с налоговиками и санстанциями.
p_a_l
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:47

  BIGor написав: Многие добавки у них запрещены.

Такие как Рошен :D :D :D
p_a_l
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:49

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.

Моя сестра сдает на Троещине в 10-ти летнем доме. Все из дуба и подобных сортов, полы, мебель, двери. 2-ка 8 тыс.

Да и не живут там наши как короли. Они снимают что подешевле и табунами табунами. Дом в пригороде, бригада электриков, бус.
p_a_l
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:59

Еще запретить работать больше 8 часов в сутки. Или за переработки оплачивать в тройном размере
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля 1, 2
R2 » П'ят 15 лют, 2019 13:21
15 671
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 06:41
fokus
В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 07 лют, 2019 17:03
38 1855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лют, 2019 12:48
jeugen
В уряді вірять, що зарплата може сягнути докризового... 1, 2, 3
R2 » Чет 07 лют, 2019 15:22
20 785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лют, 2019 12:42
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.