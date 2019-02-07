В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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link654 написав:BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.
Да ладно продукты дороже Польша полностью уделывает наши товары по мясу/молочке. В других странах (Франция, Германия) ну на 20% дороже. Да и для сравнения нужно стравнивать товары одинакового качества. Многие добавки у них запрещены.
hlieviy написав:zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там.
2-ка у метро (не 1-ка и не кавалерка) за 600 уе. Аналог нашей оболони. И это первая попавшеяся квартира мне на польском олх. https://www.olx.pl/oferta/wynajme-super ... yCqd4.html Учите польский язык, анализровать, разбирайтесь в ценах. Хотя чего я советую... Сразу видно что Вы - фейковый аккаунт.
qazzax написав:И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
Да больше. Например айтишнику похавать ого сколько сфер включает. А если айтишник хавает в заведениях то сюда можно также прибавить и тех кто ходит в эти заведения мзду в карман забирать. Там всякие пожарники с налоговиками и санстанциями.