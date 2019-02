В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: Суб 16 лют, 2019 16:24

zРадио написав: PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал



Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс гр н. Де-факто он в черте Киева, официально нет. Есть Ирпень в которомн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.