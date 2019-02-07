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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:45

  link654 написав:BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.

Да ладно продукты дороже :D Польша полностью уделывает наши товары по мясу/молочке. В других странах (Франция, Германия) ну на 20% дороже. Да и для сравнения нужно стравнивать товары одинакового качества. Многие добавки у них запрещены.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:24

  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:39

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.


А вокруг Варшавы, конечно же, нет пригородов с жильем на 40% дешевле :mrgreen: Удивляюсь я ограниченностью некоторых форумчан...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:37

  safonovstanislav написав:А вообще, те же овощи, нигде не видел дешевле, чем в Украине. Хлеб тоже в Европе был безумно дорогим, в той же Франции от 5 евро за буханку, в Польше не знаю

Так вы Польшу оцениваете по Франции?
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  _Mykola_ написав:
  qazzax написав:И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах

Да больше. Например айтишнику похавать ого сколько сфер включает.
А если айтишник хавает в заведениях то сюда можно также прибавить и тех кто ходит в эти заведения мзду в карман забирать. Там всякие пожарники с налоговиками и санстанциями.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:49

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал :mrgreen:


Есть Ирпень в котором 2-х комнатную квартиру можно снять за 8 тыс грн. Де-факто он в черте Киева, официально нет.

Моя сестра сдает на Троещине в 10-ти летнем доме. Все из дуба и подобных сортов, полы, мебель, двери. 2-ка 8 тыс.

Да и не живут там наши как короли. Они снимают что подешевле и табунами табунами. Дом в пригороде, бригада электриков, бус.
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Еще запретить работать больше 8 часов в сутки. Или за переработки оплачивать в тройном размере
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:20

  hlieviy написав:Я ніколи восновному не пишу, хоча читаю цей сайт протягом останніх 4х років приблизно, а тепер докажи як в польщі дешевше пліз. Давай скріншоти з місцевого карфура, лідла, петра і павла, і т.д. до чого ти приплело тут банки, я досі користуюсь польським банкінгом, в польщі нема заборони, будь хто з україни може відкрити рахунок в пко чи міленіум з адресою на тиждень в готелі чи в друзів. Окей, все що вище демагогія. Оспорюй пліз яйця 8зл хл десяток. Мясо нормальне 32-36зл, масло 6зл в кращому випадку. Сир від 4зл за 100гр. Риба червона лідл від 56 зл нормальна. Курочка 8зл за півкіло. Ціни привів по пам'яті на початок минулого року, знаючи ціни європи не думаю що там хоч щось змінилось. Давай ще про паблік транспорт по 4.40зл поговоримо. Розкажи про оренду пліз а не про хавку, якцу я вище згадав.


Оператор учётной записи hlieviy — балабол.

kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:35

  safonovstanislav написав:Насчёт на сбережённые, я это и имею ввиду. Пусть, многие живут не богато, но на жизнь не жалуются, и разок сходить в ресторан деньги найдут


«Понты дороже денег» :D

Важно не то, насколько трудно забронировать столик в ресторане на 14 февраля. Важно то, как люди живут в обычные дни.
kastaneda
 
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