В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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link654 написав:BIGor, как часто ты покупаешь машины. Продукты питания, бензин покупается чаще и в сумме на большую сумму, а цены в Европе на это повыше украинских. Если бы страховка цена на авторстраховку (от 40 евро в месяц), парковку, бензин, штрафы требования к ТО в Украине были, как в Германии, то и цены на авто было-бы как в Германии даже ниже. В салонах Украины новые немецкие авто стоят также или немного дешевле чем в Германии. Цены на б/у авто придумывают из владельцы, а украинцы довольно жадные, чтобы продавать свои рухляти по европейским ценам.
Да ладно продукты дороже Польша полностью уделывает наши товары по мясу/молочке. В других странах (Франция, Германия) ну на 20% дороже. Да и для сравнения нужно стравнивать товары одинакового качества. Многие добавки у них запрещены.
qazzax написав:И где-то слышал что одно раб место в ИТ дает еще 7 раб мест в смежных сферах
Да больше. Например айтишнику похавать ого сколько сфер включает. А если айтишник хавает в заведениях то сюда можно также прибавить и тех кто ходит в эти заведения мзду в карман забирать. Там всякие пожарники с налоговиками и санстанциями.
hlieviy написав:Я ніколи восновному не пишу, хоча читаю цей сайт протягом останніх 4х років приблизно, а тепер докажи як в польщі дешевше пліз. Давай скріншоти з місцевого карфура, лідла, петра і павла, і т.д. до чого ти приплело тут банки, я досі користуюсь польським банкінгом, в польщі нема заборони, будь хто з україни може відкрити рахунок в пко чи міленіум з адресою на тиждень в готелі чи в друзів. Окей, все що вище демагогія. Оспорюй пліз яйця 8зл хл десяток. Мясо нормальне 32-36зл, масло 6зл в кращому випадку. Сир від 4зл за 100гр. Риба червона лідл від 56 зл нормальна. Курочка 8зл за півкіло. Ціни привів по пам'яті на початок минулого року, знаючи ціни європи не думаю що там хоч щось змінилось. Давай ще про паблік транспорт по 4.40зл поговоримо. Розкажи про оренду пліз а не про хавку, якцу я вище згадав.