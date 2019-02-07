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В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:15
Айтишники, как художники - перелетные птицы!!!! Какая на фиг трудовая??? Нет нормальных слов!!! *********** - наше правительство!!!
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сова
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Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21
safonovstanislav написав:
Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?
Типичное рассуждение обывателя. Многие думают только в одну сторону. Вы бы еще под новый год заказывали и удивлялись. Или в пробке когда люди стоят - всегда думают - вот нищая страна, а машин столько, что и проехать нельзя. То что многие заведения не в пиковое время мягко говоря пустуют - это конечно не заметно. Или сделать вывод о том что на такое население - приличных заведений мизер - тоже трудно. Не, я не против утверждения о реальном достатке населения, я говорю, что выводы по таким наблюдениям лучше не делать (можно легко ошибиться)
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Конрад Карлович
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