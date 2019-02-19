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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:15
Айтишники, как художники - перелетные птицы!!!! Какая на фиг трудовая??? Нет нормальных слов!!! *********** - наше правительство!!!
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21
Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
Типичное рассуждение обывателя. Многие думают только в одну сторону. Вы бы еще под новый год заказывали и удивлялись. Или в пробке когда люди стоят - всегда думают - вот нищая страна, а машин столько, что и проехать нельзя. То что многие заведения не в пиковое время мягко говоря пустуют - это конечно не заметно. Или сделать вывод о том что на такое население - приличных заведений мизер - тоже трудно. Не, я не против утверждения о реальном достатке населения, я говорю, что выводы по таким наблюдениям лучше не делать (можно легко ошибиться)
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53
Плюсую.
Те кто так работает - это воры. И вся их аргументация - это оправдания воров типа "все воруют" Нужно налог для ФОПов сравнять с налогом для наемных работников - и вопрос растворится в воздухе- хоть ФОПом оформляйте хоть по трудовой
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:10
В общем-то да, единый налог нужно убрать, но убирать его тогда нужно для ВСЕХ, а не только IT-шников. Правда малого бизнеса просто не станет. Но он же вроде и нафиг не нужен?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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