В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

katso написав: Плюсую.

Те кто так работает - это воры. И вся их аргументация - это оправдания воров типа "все воруют" Нужно налог для ФОПов сравнять с налогом для наемных работников - и вопрос растворится в воздухе- хоть ФОПом оформляйте хоть по трудовой



В общем-то да, единый налог нужно убрать, но убирать его тогда нужно для ВСЕХ, а не только IT-шников. Правда малого бизнеса просто не станет. Но он же вроде и нафиг не нужен? В общем-то да, единый налог нужно убрать, но убирать его тогда нужно для ВСЕХ, а не только IT-шников. Правда малого бизнеса просто не станет. Но он же вроде и нафиг не нужен?

