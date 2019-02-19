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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:15

Айтишники, как художники - перелетные птицы!!!! Какая на фиг трудовая??? Нет нормальных слов!!! *********** - наше правительство!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:21

Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

  safonovstanislav написав:Я на 14 февраля пытался забронировать столик в ресторане, обзвонил больше 20 заведений, нигде не было свободных мест. Это с учётом того, что во многих местах шоу программа, по-этому минимальный заказ 500-1250 с человека. Да и вообще, не понятно, как в таких огромных ресторанах может быть полная загрузка. Кто эти люди? Т. е. те бедные украинцы, о которых все слышали, но никто не видел?

Типичное рассуждение обывателя. Многие думают только в одну сторону. Вы бы еще под новый год заказывали и удивлялись. Или в пробке когда люди стоят - всегда думают - вот нищая страна, а машин столько, что и проехать нельзя. То что многие заведения не в пиковое время мягко говоря пустуют - это конечно не заметно. Или сделать вывод о том что на такое население - приличных заведений мизер - тоже трудно. Не, я не против утверждения о реальном достатке населения, я говорю, что выводы по таким наблюдениям лучше не делать (можно легко ошибиться)
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:53

  qazzax написав:
  oleg_360 написав: Так что штаб-квартиры всех IT уедут в более благоприятные юрисдикции, а тут только ФОПЫ останутся, получающие напрямую вылюту из-за забугорья (благо валютная либерализация способствует).


Так пусть себе и уезжают эти штаб-квартиры в какие-угодно юрисдикции. ІТ это, или какая- нибудь другая отрасль, неважно. Нахрена они нужны такие "хорошие"? Налоги не платят, инфраструктуру убивают. Уход от налогов-это обычное воровство


Плюсую.
Те кто так работает - это воры. И вся их аргументация - это оправдания воров типа "все воруют" :evil: Нужно налог для ФОПов сравнять с налогом для наемных работников - и вопрос растворится в воздухе- хоть ФОПом оформляйте хоть по трудовой :lol:
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:10

  katso написав:Плюсую.
Те кто так работает - это воры. И вся их аргументация - это оправдания воров типа "все воруют" :evil: Нужно налог для ФОПов сравнять с налогом для наемных работников - и вопрос растворится в воздухе- хоть ФОПом оформляйте хоть по трудовой :lol:


В общем-то да, единый налог нужно убрать, но убирать его тогда нужно для ВСЕХ, а не только IT-шников. Правда малого бизнеса просто не станет. Но он же вроде и нафиг не нужен?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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