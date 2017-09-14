Про це сказано на сайті Приватбанку.
Дивися повний текст \"Приватбанк\" виграв суд у Росії за активи в Криму.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:20
"Приватбанк" виграв суд у Росії за активи в Криму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Приватбанк\" виграв суд у Росії за активи в Криму.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:37
Дайте больше информации откуда такая последовательность?
Для государства Украины невыгодно предписание возмещений за крымские обьекты, Украине нужен сам Крым а не облигации.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:45
Re:
Перше другому не протирічить. Це не продаж, а штраф за рейдерство.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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