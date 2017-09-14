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"Приватбанк" виграв суд у
Росії за активи в Криму

"Приватбанк" виграв суд у Росії за активи в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:20

"Приватбанк" виграв суд у Росії за активи в Криму

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті Приватбанку.

Дивися повний текст \"Приватбанк\" виграв суд у Росії за активи в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:20

Процесс пошел.
Сначала Ощад, теперь Приват.
На очереди Нафтогаз.
avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:28

Суд выиграть можно, но как выбить деньги у РФ?
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:37

  avax написав:Процесс пошел.
Сначала Ощад, теперь Приват.
На очереди Нафтогаз.

Дайте больше информации откуда такая последовательность?
Для государства Украины невыгодно предписание возмещений за крымские обьекты, Украине нужен сам Крым а не облигации.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:45

Re:

  ребе Нок написав:Для государства Украины невыгодно предписание возмещений за крымские обьекты, Украине нужен сам Крым а не облигации.

Перше другому не протирічить. Це не продаж, а штраф за рейдерство.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:18

avk конфискация имущества заграницей, движимого, и недвижимого.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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