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Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України.
Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35
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