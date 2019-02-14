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Гройсман нарахував понад 700
українських компаній на...

Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35

Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України.

Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35

В премьерском кресле и не такое привидится.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:07

У этих зверюшешеу гипертрофированое чувство , собственности, поэтому они на подсознательном уровне рвутся к властным полномочиям, чтобы всё захватить, даже не отдавая себе отчёт в том, что не обладают при эотм необходимым навыками и знаниями для управления человеческой средой. Ничем неуёмная жажда власти любой ценой и в первую очередь ценой чужой человеческой жизни - это генетический код и визитная карточка зверолюдей, которая делает их различимыми в человеческой среде!!!!!!!
gps_ost
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:12

Единственный способ избавиться от любой ценой стреммящихся к власти зверо-людей - поголовное истребление!!!!!
gps_ost
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