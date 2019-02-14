Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України.
Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35
Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на...
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Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:07
У этих зверюшешеу гипертрофированое чувство , собственности, поэтому они на подсознательном уровне рвутся к властным полномочиям, чтобы всё захватить, даже не отдавая себе отчёт в том, что не обладают при эотм необходимым навыками и знаниями для управления человеческой средой. Ничем неуёмная жажда власти любой ценой и в первую очередь ценой чужой человеческой жизни - это генетический код и визитная карточка зверолюдей, которая делает их различимыми в человеческой среде!!!!!!!
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:12
Единственный способ избавиться от любой ценой стреммящихся к власти зверо-людей - поголовное истребление!!!!!
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