Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України.
Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35
Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на...
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Дивися повний текст Гройсман нарахував понад 700 українських компаній на ринку ЄС.
Додано: Суб 16 лют, 2019 07:07
Через пять лет решили использовать ассоциацию на пользу а не в убыток Украине?
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