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Безвіз з Уругваєм набув чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє українське посольства в Аргентині
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:01
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:37
А что в этом плохого ? Лишь бы пукнуть двум комментаторам
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