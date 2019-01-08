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Безвіз з Уругваєм
набув чинності

Безвіз з Уругваєм набув чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:01

Безвіз з Уругваєм набув чинності

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє українське посольства в Аргентині

Дивися повний текст Безвіз з Уругваєм набув чинності.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:01

Займаємо чергу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:37

А что в этом плохого ? Лишь бы пукнуть двум комментаторам
svm30055
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:57

30055 це порядковий номер бота?Багато вас наштампували.
sena_2008atp
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