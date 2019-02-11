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Кредитки, за якими
можна довго не платити

Кредитки, за якими можна довго не платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:12

Кредитки, за якими можна довго не платити

Пропонуємо до обговорення:
Пільговий період - одна з ключових функцій будь-якої кредитної картки.

Дивися повний текст Кредитки, за якими можна довго не платити.
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