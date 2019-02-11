Пільговий період - одна з ключових функцій будь-якої кредитної картки.
Дивися повний текст Кредитки, за якими можна довго не платити.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:12
Кредитки, за якими можна довго не платити
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Дивися повний текст Кредитки, за якими можна довго не платити.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:13
-"за кредитками з пільговим періодом можна взагалі не платити..."
Credit&Friends.
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