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У Києві чоловікові в обмін на
долари дали роздруковані...

У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:27

У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані...

Пропонуємо до обговорення:
У Шевченківському районі Києва чоловік обміняв долари на роздруковані на принтері гривні.

Дивися повний текст У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані на принтері гривні.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:27

Не покупайте бумагу, покупайте золото и серебро, чтоб не кусать локти!
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