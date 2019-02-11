У Шевченківському районі Києва чоловік обміняв долари на роздруковані на принтері гривні.
Дивися повний текст У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані на принтері гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:27
У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані на принтері гривні.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:27
Не покупайте бумагу, покупайте золото и серебро, чтоб не кусать локти!
|