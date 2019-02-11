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У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:27
Пропонуємо до обговорення:
У Шевченківському районі Києва чоловік обміняв долари на роздруковані на принтері гривні.
Дивися повний текст У Києві чоловікові в обмін на долари дали роздруковані на принтері гривні
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:24
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