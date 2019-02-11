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Суд визнав банкрутом ПрАТ
"Маріупольський завод важкого...

Суд визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський завод важкого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:43

Суд визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський завод важкого...

Пропонуємо до обговорення:
30 січня Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/8259/16 визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Дивися повний текст Суд визнав банкрутом ПрАТ \"Маріупольський завод важкого машинобудування\".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:43

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