Про це розповів експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" покриває свої витрати за рахунок пасажирської кишені - експерт.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:10
"Укрзалізниця" покриває свої витрати за рахунок...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" покриває свої витрати за рахунок пасажирської кишені - експерт.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:39
Был аннонс о 2х увеличении стоимости купе. В таком случае самолет - дешевле. Если б еще они летали в наших местах.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:08
Массовый грабеж будет продолжаться до тех пор, пока барашки будут давать стричь себя молча.
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