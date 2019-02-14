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"Укрзалізниця" покриває
свої витрати за рахунок...

"Укрзалізниця" покриває свої витрати за рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:10

"Укрзалізниця" покриває свої витрати за рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" покриває свої витрати за рахунок пасажирської кишені - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:10

Ну конечно:))). Они пересядут на самолёты:))))
rytton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:39

Был аннонс о 2х увеличении стоимости купе. В таком случае самолет - дешевле. Если б еще они летали в наших местах.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 08:58

И не тільки залізниця.Зараз всі лізуть у кишеню громадян.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:08

Массовый грабеж будет продолжаться до тех пор, пока барашки будут давать стричь себя молча.
nalim
 
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