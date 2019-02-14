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Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник Голови НБУ України Дмитро Сологуб
Дивися повний текст Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:50
Сологуб похоже какую-то неведанную травку курит...
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:24
мвф это якорь на шее Украины?
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