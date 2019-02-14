Про це заявив заступник Голови НБУ України Дмитро Сологуб
Дивися повний текст Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:50
Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сологуб: програма МВФ – це якір, якій потрібен Україні.
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