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В Естонії працівникам пропонують
декларувати зарплату «в...

В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25

В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в...

Пропонуємо до обговорення:
Естонці зможуть зізнатися в отриманні зарплати в конверті при заповненні декларації про доходи.

Дивися повний текст В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в конвертах».
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