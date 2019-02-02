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В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в...
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25
Пропонуємо до обговорення:
Естонці зможуть зізнатися в отриманні зарплати в конверті при заповненні декларації про доходи.
Дивися повний текст В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в конвертах»
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25
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Додано: Суб 16 лют, 2019 06:55
Нечто подобное есть у нас в декларации на субсидию.
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