Естонці зможуть зізнатися в отриманні зарплати в конверті при заповненні декларації про доходи.
Дивися повний текст В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в конвертах».
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:25
В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в...
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Дивися повний текст В Естонії працівникам пропонують декларувати зарплату «в конвертах».
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:05
Паству щимят по всему миру. Сильным мира денег все мало. В итоге потеряют все.
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