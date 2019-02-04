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Україна поскаржилася в СОТ на
нові санкції РФ щодо транзиту

Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13

Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту

Пропонуємо до обговорення:
Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) заявила про недотримання РФ своїх зобов'язань щодо свободи транзиту, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) на сайті.

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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13

Так я не пойму, то агрессор, то вдруг не хотят товар к себе пропускать. Определитесь..
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