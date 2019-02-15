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Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
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Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13
Пропонуємо до обговорення:
Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) заявила про недотримання РФ своїх зобов'язань щодо свободи транзиту, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) на сайті.
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R2
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Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13
Так я не пойму, то агрессор, то вдруг не хотят товар к себе пропускать. Определитесь..
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link654
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:31
link654 написав:
Так я не пойму, то агрессор, то вдруг не хотят товар к себе пропускать. Определитесь..
Этот вопрос уже 5й год задаётся порохоботам, а в ответ горячечный бред
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:28
shapo написав:
Этот вопрос уже 5й год задаётся порохоботам, а в ответ горячечный бред
Можемо ще пенсії зменшити і тарифи збільшити. Адже Раша цього хочє і ватани, очевидно, теж.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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