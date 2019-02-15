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Україна поскаржилася в СОТ на
нові санкції РФ щодо транзиту

Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13

Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту

Пропонуємо до обговорення:
Україна на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) заявила про недотримання РФ своїх зобов'язань щодо свободи транзиту, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) на сайті.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:13

Так я не пойму, то агрессор, то вдруг не хотят товар к себе пропускать. Определитесь..
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:31

  link654 написав:Так я не пойму, то агрессор, то вдруг не хотят товар к себе пропускать. Определитесь..

Этот вопрос уже 5й год задаётся порохоботам, а в ответ горячечный бред
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:28

Re: Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транз

  shapo написав:Этот вопрос уже 5й год задаётся порохоботам, а в ответ горячечный бред

Можемо ще пенсії зменшити і тарифи збільшити. Адже Раша цього хочє і ватани, очевидно, теж. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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