У січні 2019 року Україна імпортувала 16,3 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше - в Індонезії.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16
Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше - в Індонезії.
Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16
Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)
Додано: Суб 16 лют, 2019 07:54
Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -
Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.
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