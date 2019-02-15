RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна продовжує скуповувати
пальмову олію, найбільше -...

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року Україна імпортувала 16,3 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше - в Індонезії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87358
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16

Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)
avk
 
Повідомлень: 777
З нами з: 20.03.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:54

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

  avk написав:Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)

Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4643 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС
R2 » Суб 16 лют, 2019 09:17
1 12
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 09:17
nalim
Україна в січні отримала близько $1 млрд від експорту...
R2 » Суб 16 лют, 2019 09:00
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 09:00
nalim
Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:13
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 07:13
link654

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.