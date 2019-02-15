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Україна продовжує скуповувати
пальмову олію, найбільше -...

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2019 року Україна імпортувала 16,3 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше - в Індонезії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:16

Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 07:54

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

  avk написав:Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)

Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:45

А недавно смеялись по этому поводу с агрессивных соседей.
И сами пошли по их стопам, как всегда с небольшим опозданием
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:49

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

  Вкладчик1234 написав:И сами пошли по их стопам, как всегда с небольшим опозданием

https://www.epravda.com.ua/news/2011/08/11/294597/
Рекордний обсяг імпорту пальмової олії в Україну був зафіксований в 2008 році - поставки становили 413 тисяч тонн, в 2009 обсяги скоротилися до 266 тисяч тонн, що пов'язано зі спадом виробництва в харчовій промисловості України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:25

  Василь-Рівне написав:А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.


само собой. маргарин вообще желательно не есть, но он почти во всей выпечке присутствует
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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