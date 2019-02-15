Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
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avk написав:Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок
Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Рекордний обсяг імпорту пальмової олії в Україну був зафіксований в 2008 році - поставки становили 413 тисяч тонн, в 2009 обсяги скоротилися до 266 тисяч тонн, що пов'язано зі спадом виробництва в харчовій промисловості України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Пальмовое масло имеет одно из самых высоких содержаний насыщенных жиров, от 50 до 85 процентов в зависимости от типа [4] . Многие исследования доказали, что насыщенные жиры вредны для здоровья, так как они повышают уровень липопротеинов низкой плотности, часто именуемых «плохим холестерином», из-за их связи с атеросклерозом. Насыщенные жиры были признаны фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний многими международными организациями, такими как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)[28] и Американская Ассоциация Сердца (American Heart Association)[29]
Короче говоря по возможности такого подарка в свои сосуды лучше избегать. Хотя сделать это могут в полном объеме только аскеты, слишком уж во многие продукты вставляют пальмовое масло как ингредиент.
freeze написав:Пальмовое масло имеет одно из самых высоких содержаний насыщенных жиров, от 50 до 85 процентов в зависимости от типа [4] . Многие исследования доказали, что насыщенные жиры вредны для здоровья, так как они повышают уровень липопротеинов низкой плотности, часто именуемых «плохим холестерином», из-за их связи с атеросклерозом. Насыщенные жиры были признаны фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний многими международными организациями, такими как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)[28] и Американская Ассоциация Сердца (American Heart Association)[29]
Короче говоря по возможности такого подарка в свои сосуды лучше избегать. Хотя сделать это могут в полном объеме только аскеты, слишком уж во многие продукты вставляют пальмовое масло как ингредиент.
насыщенные натуральные жиры не так вредны, как трансжиры. по некоторым исследованиям небольшое потребление даже полезно.
Пальмова олія містить α-, β- і γ-каротини. Це попередники вітаміну А, який запобігає нічній сліпоті, сприяє підтримці тканин і сприяє зростанню. У країнах, що розвиваються, як Гана, де дефіцит вітаміну A є основною проблемою як для дорослих, так і для дітей, використання пальмової олії в їжі в помірних кількостях є відносно доступним засобом забезпечення достатнього споживання вітаміну А. Пальмова олія містить фітостероли, такі як ситостерол, стигмастерол і кампестерол. Ці ліпофільні стерини легко всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, а потім перетворюються через серію ферментативних реакцій в холестерин, який є основним попередником стероїдних гормонів. Сквален, присутній в пальмовій олії, коли в надлишкових кількостях виявлено, що володіє негативним зворотним зв'язком, інгібує активність на функцію HMG-CoA редуктази, ферменту, що бере участь у виробництві холестерину в печінці. Таким чином, помірне застосування пальмової олії, ймовірно, буде корисним для ліпідних профілів крові. Пальмова олія багата вітаміном Е, який складається в основному з токоферолів і токотрієнолів. Ці сполуки діють як потужні антиоксиданти, які роблять його відносно стабільним до окислення. Дослідження як на тваринах, так і на людях показують, що токотрієноли можуть знижувати рівень холестерину в плазмі, аполіпопротеїн В, тромбоксан В2 і тромбоцитарний фактор IV. Вони також можуть пригнічувати або затримувати окисне погіршення клітинних мембран. Це робить пальмову олію захисною від хронічних захворювань, таких як рак, який зараз виникає в країнах, що розвиваються, як Гана.
Трансизомеры жирных кислот могут быть природными и созданными искусственно. Природные трансжиры образуются в результате жизнедеятельности бактерий многокамерного желудка жвачных животных и сохраняются в мясных и молочных продуктах в количестве 5-8 %.