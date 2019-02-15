Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...

Додано: Суб 16 лют, 2019 15:11

Василь-Рівне, trololo,



господа (и дамы), пальмовое масло и гидрогенизированные трансжиры - это не 2 разных продукта, а 2 разных формы одного продукта - насыщенных жиров.



В пищевой промышленности, особенно кондитерском производстве, пальмовое масло подвергают гидрогенизации жиров для придачи ему твердого состояния.



Такая форма является наиболее опасной для здоровья при системном и длительном употреблении, а сама возможность импорта пальмового масла являтся предпосылкой для использования трансжиров. В чистом виде пальмовое масло применяется значительно реже, нежели его гидрогенизированная форма.



При этом не нужно думать, что холестериновое засорение артерий является прямым следствием употребления насыщенных и трансжиров. Это не так. Непосредственная причина - наличие избыточного веса. Именно высокий холестерин крови, а не пищи, является предвестником диабета и атеросклероза.



"Просто" адская смесь быстрых углеводов и трансжиров является главным (при этом еще и самым дешевым) источником лишних калорий, с которыми организм не справляется и откладывает жировую ткань. А это уже в свою очередь провоцирует инсулинорезистентность и плохой холестерин в крови.



Если вы худой, то кусок дешевого маргаринового торта нанесет вам меньший ущерб, чем кусок дорогого торта на сливочном масле, если у вас есть избыточный вес