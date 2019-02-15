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Україна продовжує скуповувати
пальмову олію, найбільше -...

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:11

Василь-Рівне, trololo,

господа (и дамы), пальмовое масло и гидрогенизированные трансжиры - это не 2 разных продукта, а 2 разных формы одного продукта - насыщенных жиров.

В пищевой промышленности, особенно кондитерском производстве, пальмовое масло подвергают гидрогенизации жиров для придачи ему твердого состояния.

Такая форма является наиболее опасной для здоровья при системном и длительном употреблении, а сама возможность импорта пальмового масла являтся предпосылкой для использования трансжиров. В чистом виде пальмовое масло применяется значительно реже, нежели его гидрогенизированная форма.

При этом не нужно думать, что холестериновое засорение артерий является прямым следствием употребления насыщенных и трансжиров. Это не так. Непосредственная причина - наличие избыточного веса. Именно высокий холестерин крови, а не пищи, является предвестником диабета и атеросклероза.

"Просто" адская смесь быстрых углеводов и трансжиров является главным (при этом еще и самым дешевым) источником лишних калорий, с которыми организм не справляется и откладывает жировую ткань. А это уже в свою очередь провоцирует инсулинорезистентность и плохой холестерин в крови.

Если вы худой, то кусок дешевого маргаринового торта нанесет вам меньший ущерб, чем кусок дорогого торта на сливочном масле, если у вас есть избыточный вес
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:21

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

сюда и раньше свозили овно, а сейчас , когда население стало беднее так тем более.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:59

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

  fokus написав:А то вон по качеству жизни

В московии потребление обсуждаемого продукта на душу населения существенно больше. И выросло на несколько сот процентов за последние годы.
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kosul
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:34

  zРадио написав:В пищевой промышленности, особенно кондитерском производстве, пальмовое масло подвергают гидрогенизации жиров для придачи ему твердого состояния.


вы ошибаетесь, пальмовое масло не гидрогенизируют, и оно не содержит трансжиров.
https://nemihail.livejournal.com/388869.html
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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