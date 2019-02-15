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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:54
Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -
выгодно же
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:59
Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -
В московии потребление обсуждаемого продукта на душу населения существенно больше. И выросло на несколько сот процентов за последние годы.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:34
вы ошибаетесь, пальмовое масло не гидрогенизируют, и оно не содержит трансжиров.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:08
Вы бы вчитались в то, что я написал! Гидрогенизируют насыщенные жиры, а откуда их берут - это уже вопрос потребности. Наиболее часто в качестве источника таких триглицеридов используется пальмовое масло. Причина проста, как двери - оно самое дешевое.
И да, еще прочитали бы для приличия мои выводы - я там четко расписал, когда пальмовое масло является риском для здоровья! А именно - при злоупотреблении содержащими насыщенные жиры продуктами, что неминуемо ведет к ожирению
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:12
ну это, мягко говоря, не совсем правда - тут гуглом все пользоваться умеют
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 16 лют, 2019 18:26
Вывези торт за бугор и пусть сделают анализ. Заодно и шоколад можешь прихватить.
Мне одна женщина еще в 10-х годах рассказывала из какого говна эта продукция.
А когда то помню какие были вкусные стрелки.
220000000кг/35000000=6,3кг в год. 17 грамм в день.
Пора на конфетки лепить то, что лепят на сигаретки.
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