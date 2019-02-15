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Україна продовжує скуповувати
пальмову олію, найбільше -...

Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:54

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

выгодно же
Куни Мэн
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:59

Re: Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -

  fokus написав:А то вон по качеству жизни

В московии потребление обсуждаемого продукта на душу населения существенно больше. И выросло на несколько сот процентов за последние годы.
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kosul
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:34

  zРадио написав:В пищевой промышленности, особенно кондитерском производстве, пальмовое масло подвергают гидрогенизации жиров для придачи ему твердого состояния.


вы ошибаетесь, пальмовое масло не гидрогенизируют, и оно не содержит трансжиров.
https://nemihail.livejournal.com/388869.html
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:08

  trololo написав:
  zРадио написав:В пищевой промышленности, особенно кондитерском производстве, пальмовое масло подвергают гидрогенизации жиров для придачи ему твердого состояния.


вы ошибаетесь, пальмовое масло не гидрогенизируют, и оно не содержит трансжиров.
https://nemihail.livejournal.com/388869.html


Вы бы вчитались в то, что я написал! Гидрогенизируют насыщенные жиры, а откуда их берут - это уже вопрос потребности. Наиболее часто в качестве источника таких триглицеридов используется пальмовое масло. Причина проста, как двери - оно самое дешевое.

И да, еще прочитали бы для приличия мои выводы - я там четко расписал, когда пальмовое масло является риском для здоровья! А именно - при злоупотреблении содержащими насыщенные жиры продуктами, что неминуемо ведет к ожирению
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:12

  kosul написав:
  fokus написав:А то вон по качеству жизни

В московии потребление обсуждаемого продукта на душу населения существенно больше. И выросло на несколько сот процентов за последние годы.


ну это, мягко говоря, не совсем правда - тут гуглом все пользоваться умеют :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D0%BE
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:26

  Василь-Рівне написав:
  avk написав:Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок :)

Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.

Вывези торт за бугор и пусть сделают анализ. Заодно и шоколад можешь прихватить.
Мне одна женщина еще в 10-х годах рассказывала из какого говна эта продукция.

А когда то помню какие были вкусные стрелки.

220000000кг/35000000=6,3кг в год. 17 грамм в день.
p_a_l
 
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