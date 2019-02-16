Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -...
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Вы бы вчитались в то, что я написал! Гидрогенизируют насыщенные жиры, а откуда их берут - это уже вопрос потребности. Наиболее часто в качестве источника таких триглицеридов используется пальмовое масло. Причина проста, как двери - оно самое дешевое.
И да, еще прочитали бы для приличия мои выводы - я там четко расписал, когда пальмовое масло является риском для здоровья! А именно - при злоупотреблении содержащими насыщенные жиры продуктами, что неминуемо ведет к ожирению
avk написав:Надо бы на наличие пальмового масла проверить торты Рошен, поставляемые на внутренний рынок
Якраз то торти "Рошен" на вершковому маслі, на відміну від решти 99,99% тортів, які невідомо на чому. А пальмова олія (яка є натуральним продуктом), до речі, набагато менше шкідлива ніж той же маргарин, чи любий інший технічний жир отриманий шляхом гідрогенізації.
Вывези торт за бугор и пусть сделают анализ. Заодно и шоколад можешь прихватить. Мне одна женщина еще в 10-х годах рассказывала из какого говна эта продукция.
А когда то помню какие были вкусные стрелки.
220000000кг/35000000=6,3кг в год. 17 грамм в день. Пора на конфетки лепить то, что лепят на сигаретки.