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Україна в січні отримала близько $1 млрд від експорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні поточного року отримала від експорту металопродукції $976,6 млн, що перевищує показник грудня 2018 року на 29,6%, повідомляється в прес-релізі ДП "Держзовнішінформ".
Дивися повний текст Україна в січні отримала близько $1 млрд від експорту металопродукції
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:00
Хоть бы не позорились.
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