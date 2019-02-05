Про це повідомляє прес-служба Державної фіксальної служби.
Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:12
В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...
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Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:13
Ахренеть. Человек при покупке, например, квартиры, заплатил все налоги, а потом решил ее подарить не родственнику. И снова плати налоги? Да уж.
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