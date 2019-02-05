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В ДФС пояснили, чи оподатковується
нерухомість, отримана...

В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:12

В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної фіксальної служби.

Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:13

Ахренеть. Человек при покупке, например, квартиры, заплатил все налоги, а потом решил ее подарить не родственнику. И снова плати налоги? Да уж.
nalim
 
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