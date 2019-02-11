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В ДФС пояснили, чи оподатковується
нерухомість, отримана...

В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:12

В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної фіксальної служби.

Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:13

Ахренеть. Человек при покупке, например, квартиры, заплатил все налоги, а потом решил ее подарить не родственнику. И снова плати налоги? Да уж.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28

nalim у вас не вызывает абсурд когда ваша ЗП равна 10 000 - 15 000 и с вас высчитывают ЕСВ , а моя превышает 70 000 , и с меня ЕСВ не удерживают :?:

Или вы со своей ЗП , с которой удержаны налоги идете за эти деньги платите за аренду официально и тут опять вам предлагают заплатить налог . Такой себе налог в квадрате :!:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:41

sens а есть успешные страны где налогов нет? или налоги значительно меньше наших?
patriotUA
 
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