Про це повідомляє прес-служба Державної фіксальної служби.
Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:12
В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ДФС пояснили, чи оподатковується нерухомість, отримана у спадщину.
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:13
Ахренеть. Человек при покупке, например, квартиры, заплатил все налоги, а потом решил ее подарить не родственнику. И снова плати налоги? Да уж.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28
nalim у вас не вызывает абсурд когда ваша ЗП равна 10 000 - 15 000 и с вас высчитывают ЕСВ , а моя превышает 70 000 , и с меня ЕСВ не удерживают
Или вы со своей ЗП , с которой удержаны налоги идете за эти деньги платите за аренду официально и тут опять вам предлагают заплатить налог . Такой себе налог в квадрате
никому не верю
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:41
sens а есть успешные страны где налогов нет? или налоги значительно меньше наших?
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:29
Слава богу, у меня ЗП не 10-15 тыс., а многократное налогообложение повсюду. Например, человек получает ЗП, с которой работодатель и он заплатили налоги, и идет в магазин что-то купить... и опа, привет НДС. И так во всем.
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