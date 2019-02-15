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Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
В цифрах все хорошо. Нам то что с этого?
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