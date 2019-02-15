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Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві.
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R2
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17
В цифрах все хорошо. Нам то что с этого?
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nalim
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Додано: Суб 16 лют, 2019 09:35
Ну що, кацапофілічні зрадобої долучайтесь до дискусії :) як раіся нам допомагає рятує, як наші заробітчани там тонами сидять. Your turn guys ;)
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hlieviy
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:10
nalim написав:
В цифрах все хорошо. Нам то что с этого?
нам с этого ничего, а порохоботы из штанов выпрыгивают, вон посмотри на hlieviy
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Cactus
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:21
Конечно,кактусам и налимам,курченковским писателям- от этого ничего.При Януковиче ихние шефы более 9 миллиардов зелени
со страны поимели
и хотели бы вернуть те времена
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alex58chorniy
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Додано: Суб 16 лют, 2019 10:46
alex58chorniy написав:При Януковиче ихние шефы более 9 миллиардов зелени
со страны поимели
Как считали ?
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freeze
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