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Україна торік поставила
рекорд торгівлі з ЄС

Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:17

Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві.

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R2
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В цифрах все хорошо. Нам то что с этого?
nalim
 
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Ну що, кацапофілічні зрадобої долучайтесь до дискусії :) як раіся нам допомагає рятує, як наші заробітчани там тонами сидять. Your turn guys ;)
hlieviy
 
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Конечно,кактусам и налимам,курченковским писателям- от этого ничего.При Януковиче ихние шефы более 9 миллиардов зелени
со страны поимели
и хотели бы вернуть те времена
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:46

Re: Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

alex58chorniy написав:При Януковиче ихние шефы более 9 миллиардов зелени
со страны поимели


Как считали ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:21

Сорри, но рекорд торговли с ЕС - это ни о чем! Вот если бы поставили рекорд торговли ЕС + РФ, это да, была бы победа!

Напомню, мы сознательно, подписывая соглашение об Ассоциации с ЕС, отказывались от рынка РФ - ВВХ не стесняясь предостерегал, что это вопрос не только экономики, но и политики.

Так что рекорд экспорта ЕС+РФ остается за 2012-м годом, когда он составлял 30,8 млрд долларов. В 2018-м это 23,8...

http://inpress.ua/ru/economics/19530-vn ... e-partnery
http://argumentua.com/stati/torgovlya-u ... sostoyalas
https://ru.tsn.ua/groshi/ukraina-uvelic ... 98136.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:43

В 2012- м у Украины был Крым и Донбасс- на тех территориях формировалось 25 процентов украинского экспорта.Из бывших стран и территорий СЭВ экономически успешны все,которыекоторые ориентировались на интеграцию с Европой.Им повезло,что между ними и Россией не было границы
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:07

  alex58chorniy написав:В 2012- м у Украины был Крым и Донбасс- на тех территориях формировалось 25 процентов украинского экспорта.Из бывших стран и территорий СЭВ экономически успешны все,которыекоторые ориентировались на интеграцию с Европой.Им повезло,что между ними и Россией не было границы


На тех территориях формировалось 14% экспорта, а не 25%! Крым - 3,1%, зона ОРДЛО (которая не весь Донбасс!) - 11%. Детально это разбиралось мной летом 2018-го. Если интересно, найдите в комментариях.

Что касается успешности стран СЭВ - да, конечно, и вы сами назвали причину. Отсутствие общей границы и настолько тесных транспортных, социальных и прозводственных взаимосвязей с РФ.

Я уже писал, но повторюсь - интегрироваться в ЕС и НАТО нам нужно было в 90-е с завершением процесса в 2004-м вместе с Польшей и Венгрией. РФ тогда занималась Чечней, и ей было не до нас.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:08

Re: Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

Ерунда все это. Вы лучше посмотрите на абсолютные цифры экспорта за 2012 и 2013 года. Такого уровня наверно никогда уже не достичь.
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