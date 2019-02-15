Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

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У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві.
В 2012- м у Украины был Крым и Донбасс- на тех территориях формировалось 25 процентов украинского экспорта.Из бывших стран и территорий СЭВ экономически успешны все,которыекоторые ориентировались на интеграцию с Европой.Им повезло,что между ними и Россией не было границы
alex58chorniy написав:В 2012- м у Украины был Крым и Донбасс- на тех территориях формировалось 25 процентов украинского экспорта.Из бывших стран и территорий СЭВ экономически успешны все,которыекоторые ориентировались на интеграцию с Европой.Им повезло,что между ними и Россией не было границы
На тех территориях формировалось 14% экспорта, а не 25%! Крым - 3,1%, зона ОРДЛО (которая не весь Донбасс!) - 11%. Детально это разбиралось мной летом 2018-го. Если интересно, найдите в комментариях.
Что касается успешности стран СЭВ - да, конечно, и вы сами назвали причину. Отсутствие общей границы и настолько тесных транспортных, социальных и прозводственных взаимосвязей с РФ.
Я уже писал, но повторюсь - интегрироваться в ЕС и НАТО нам нужно было в 90-е с завершением процесса в 2004-м вместе с Польшей и Венгрией. РФ тогда занималась Чечней, и ей было не до нас.